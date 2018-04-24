Отсутствие специальной двери "вышло боком" крупному магазину во Владивостоке
В краевом центре после вмешательства прокуратуры устранены нарушения требований пожарной безопасности в деятельности торгового центра в Первомайском районе Владивостока, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.
Ранее сообщалось о проведении органами прокуратуры края совместно со специалистами регионального управления МЧС России проверок исполнения законодательства о пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей, в том числе в торговых центрах, расположенных на территории г. Владивостока.
В связи с нарушениями в указанной сфере, установленными в деятельности магазина, занимающего большую часть второго этажа торгового центра «Первомай» по ул. Калинина, прокуратурой Первомайского района г. Владивостока принят комплекс мер реагирования.
Так, внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, в отношении юридического лица и сотрудника, ответственного за противопожарную безопасность данного объекта, возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.
Учитывая, что установленные проверяющими нарушения не были устранены в полном объеме, прокурор района обратился в суд с соответствующим заявлением о возложении на ответчика обязанности принять меры по приведению помещений магазина в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
В ходе судебного разбирательства ответчик добровольно исполнил требования прокурора, в том числе оборудовав дверь приспособлением для самозакрывания, а складское помещение торгового зала магазина перегородками в соответствии с установленными требованиями.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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