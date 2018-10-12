Кожемяко о "текущем моменте" во Владивостоке
Временно исполняющий обязанности губеарнатора Приморья Олег Кожемяко рассказал о своих планах в отношении Владивостока.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что на следующий день после своей отставки Веркеенко вместе с семьей покинул Владивосток.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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