Кожемяко о "текущем моменте" во Владивостоке

Временно исполняющий обязанности губеарнатора Приморья Олег Кожемяко рассказал о своих планах в отношении Владивостока.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что на следующий день после своей отставки Веркеенко вместе с семьей покинул Владивосток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]