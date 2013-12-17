Железную дорогу по китайскому стандарту собираются построить в Приморье

Министерство транспорта РФ готово рассмотреть возможность строительства узкой колеи китайского стандарта (ширина 1435 мм) от погранперехода Махалино—Хуньчунь до российского порта Зарубино (Приморский край), об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замминистра транспорта РФ Алексея Цыденова.

“Этот переход открывает провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай) выход к морю, так как от перехода Махалино—Хуньчунь до порта Зарубино всего 70 км. На данном коридоре для сокращения перегрузочных операций и повышения привлекательности этого перехода в области транспорта мы готовы рассмотреть строительство колеи китайского стандарта от погранперехода до порта. Это позволит сократить перегрузочные операции и сделать данный переход более доступным”, — сказал он.

Как ранее сообщал Gudok.ru, китайские отправители, в свою очередь, готовы обеспечить ежегодный грузопоток через бухту Троицы (Зарубино) в объеме 20 тыс TEU (контейнеров в 20-футовом исчислении). Соответствующие переговоры прошли между стивидором порта ООО “Морской порт в бухте Троицы” и потенциальными партнерами из провинции Цзилинь (КНР).

Морской порт Зарубино расположен на побережье Японского моря в бухте Троицы залива Посьет, которая в свою очередь, является частью залива Петра Великого.

Порт находится на юге Приморья в 210 км от порта Владивосток на стыке границ трех государств: России, Китая и Северной Кореи и в несколько десятках километров от автомобильного пункта пропуска (АПП) Краскино, железнодорожного пункта пропуска (ЖДПП) Махалино.

Порт Зарубино является одним из ключевых звеньев международного транспортного коридора “Приморье – 2”, который рассматривается как альтернативный путь, позволяющий значительно сократить грузоотправителям из КНР транспортные расходы и выход портам на Тихоокеанском побережье.

В 2014 году ООО “Морской порт в бухте Троицы” переработано 115 тыс тонн различных грузов, что на 55% выше показателя 2013 года, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт lotosnews.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]