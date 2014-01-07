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Вчера, 22:01
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"Луч" обыграл опоздавший "Авангард"

В матче 16 тура регулярного чемпионата ФНЛ владивостокский "Луч" дома со счетом - 1:0 обыграл одного из лидеров турнира - курский "Авангард. Единственный мяч в ворота гостей влетел на 77 минуте матча.

Стоит отметить, что игра началась непривычно поздно для Владивостока в 20 часов вечера из-за того, что курские футболисты опоздали на утренний московский рейс и прилетели во Владивосток сегодня только после обеда.

После 16 матче наша команда набрал 19 очков и занимает 12 место в турнирной таблице.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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