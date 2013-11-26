Пассажирский катер «Лотос» сел на мель у острова Попова
Вечером 13 октября пассажирский катер «Лотос», который осуществляет перевозки на остров Попова вместо катамарана «Москва», сел на мель в проливе Старка. Судно провело на косе около 20 минут, затем самостоятельно снялось и благополучно дошло до причала на Попова.
По данным vl.ru, это уже не первый случай, когда «Лотос» оказался на мели. Несколько лет назад теплоход застрял практически в том же самом месте, но самостоятельно сняться не смог – ему помог буксир.
Песчаная коса в проливе Старка – коварное место для судоводителей. Отмели от мыса Рогозина и Дарагана ограничивают судовой проход до 1 кабельтова (~186 метров). Также в проливе сильное течение.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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