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Вчера, 23:16
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Пассажирский катер «Лотос» сел на мель у острова Попова

Пассажирский катер «Лотос» сел на мель у острова Попова

Вечером 13 октября пассажирский катер «Лотос», который осуществляет перевозки на остров Попова вместо катамарана «Москва», сел на мель в проливе Старка. Судно провело на косе около 20 минут, затем самостоятельно снялось и благополучно дошло до причала на Попова.

По данным vl.ru, это уже не первый случай, когда «Лотос» оказался на мели. Несколько лет назад теплоход застрял практически в том же самом месте, но самостоятельно сняться не смог – ему помог буксир.

Песчаная коса в проливе Старка – коварное место для судоводителей. Отмели от мыса Рогозина и Дарагана ограничивают судовой проход до 1 кабельтова (~186 метров). Также в проливе сильное течение.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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