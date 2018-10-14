«Вести:Приморье» взяли интервью у "русалки" (фото)
В водах Владивостока появилась "натуральная" русалка, сообщает @vestiprim. Ее фотографии все чаще появляются в местных соцсетях.
Журналистке Виктории Шандыбиной удалось встретиться с "местной русалкой" и узнать кто она и откуда. Смотрите специальный репортаж в программе "Вести:Приморье" в ближайших выпусках на телеканалах "Россия1", "Россия24" и "Восток 24".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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