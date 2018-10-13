Новости Общество Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:09
  3

Массовая драка произошла в районе главной транспортной развязки Владивостока (видео)

Массовая драка произошла в районе главной транспортной развязки Владивостока (видео)

Вечером 13 октября во Владивостоке в районе кольца Фуникулёра произошла массовая драка, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @ДПС контроль 125rus.

На видеокадрах видно, что в баталии участвуют минимум семь человек, все мужчины. Почему произошёл инцидент не известно. В полиции пока никак не комментируют данное происшествие.

 


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокскому аэропорту должно быть присвоено имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря