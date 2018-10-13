Массовая драка произошла в районе главной транспортной развязки Владивостока (видео)
Вечером 13 октября во Владивостоке в районе кольца Фуникулёра произошла массовая драка, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @ДПС контроль 125rus.
На видеокадрах видно, что в баталии участвуют минимум семь человек, все мужчины. Почему произошёл инцидент не известно. В полиции пока никак не комментируют данное происшествие.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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