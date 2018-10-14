Стало известно, куда улетел Веркеенко с семьей (фото)
Экс-мэр Владивостока Виталий Веркеенко вместе с семьей находится в отпуске в Японии. Об этом он сам сообщил в своем аккаунте инстаграм.
Интересно, что, помимо снимков семейного отдыха Веркеенко публикует и фотографии, показывающие, что мэрская история его "не отпускает".
"Дети пока еще не понимают, почему папа фотографирует в отпуске не всегда семью и пейзажи, но всё чаще - дороги, ливневки, тротуары и скверы... Наступит время, когда стандартом это станет и в моём городе", - прокомментировал экс-мэр фото японских "дорог, ливневок, тротуаров и скверов".
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "Веркеенко вместе с семьей покинул Владивосток".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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