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Стало известно, куда улетел Веркеенко с семьей (фото)

Стало известно, куда улетел Веркеенко с семьей (фото)

Экс-мэр Владивостока Виталий Веркеенко вместе с семьей находится в отпуске в Японии. Об этом он сам сообщил в своем аккаунте инстаграм. 

Интересно, что, помимо снимков семейного отдыха Веркеенко публикует и фотографии, показывающие, что мэрская история его "не отпускает".

"Дети пока еще не понимают, почему папа фотографирует в отпуске не всегда семью и пейзажи, но всё чаще - дороги, ливневки, тротуары и скверы... Наступит время, когда стандартом это станет и в моём городе", - прокомментировал экс-мэр фото японских "дорог, ливневок, тротуаров и скверов".

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "Веркеенко вместе с семьей покинул Владивосток".


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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