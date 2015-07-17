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Путин разрешил этим работникам уходить в отпуск в любое время

Путин разрешил этим работникам уходить в отпуск в любое время

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о предоставлении приоритета по выбору времени отпуска родителям с тремя и более детьми, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетневой. Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс РФ положением, в соответствии с которым работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, предоставляется право на ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное для них время.

По мнению автора проекта, введение возможности самостоятельного выбора многодетными родителями удобного времени ежегодного отпуска даст им возможность более активно участвовать в воспитании детей и "с большей вероятностью позволит совместить время отдыха обоих работающих родителей, что увеличит для них возможность полноценного отдыха".

Как ранее отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, эти поправки в Трудовой кодекс являются социальной инициативой, которая призвана сделать жизнь многодетных семей комфортнее.



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Источник: РИА НОВОСТИ [ www.rian.ru ]

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