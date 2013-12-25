МВД выявило более 500 особо буйных школьников

Сотрудниками Управления «К» МВД России совместно с региональными подразделениями организована работа по пресечению противоправной деятельности лиц, провоцирующих несовершеннолетних посредством сети Интернет на деструктивное поведение. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт 25.мвд.рф.

В социальных сетях полицейскими выявлены аккаунты, с использованием которых распространялся контент с призывами к насилию в школах. Во взаимодействии с подразделениями уголовного розыска и обеспечения охраны общественного порядка совместно с образовательными учреждениями, органами опеки и попечительства проведены проверочные мероприятия, в результате которых с 1 апреля текущего года в 57 регионах страны, в то числе и в Приморье, установлено более 500 несовершеннолетних, проявляющих интерес к данной тематике.

Так, сотрудниками отдела «К» УМВД России по Забайкальскому краю выявлена ученица 9 класса одного из образовательных учреждений города Читы, которая публиковала в социальной сети материалы, посвященные деструктивному интернет-проекту. Полицейские провели встречу с девушкой, на которой присутствовали руководители учебного заведения и ее родители. Ученица пояснила, что неприязненно относится к одноклассникам, которые оскорбляли ее в начальной школе, и испытывает желание навредить им. Около года назад она нашла информацию о зарубежных сверстниках, которые после унижений совершили нападение на школу, и заинтересовалась ею. В отношении подростка определен комплекс профилактических мероприятий с привлечением психологов, сотрудников по делам несовершеннолетних, специалистов органов опеки и попечительства и других.

Полицейскими УМВД России по Тюменской области установлен ученик 11 класса средней школы, который намеревался совершить противоправные действия в отношении одноклассников. Информация по указанному факту направлена в региональный социально-реабилитационный центр «Семья» с целью оказания необходимой психологической помощи учащемуся.

Сотрудники отдела «К» ГУ МВД России по Самарской области передали в отдел по делам несовершеннолетних информацию об ученице 9 класса, публиковавшей в одной из социальных сетей аналогичные угрозы. Девушка по месту учебы характеризуется положительно, однако ведет себя замкнуто, ни с кем не общается. Дружеские отношения с ровесниками не поддерживает, все свободное время проводит в сети Интернет. По результатам проведения профилактической работы принято решение о помещении ученицы в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наш дом» городского округа Новокуйбышевск, где при участии психологов будут проводиться профилактические мероприятия. Срок пребывания составит не менее 10 суток. По истечении указанного времени возможна дальнейшая реабилитация в ГБУ СО «Областной центр социальной помощи семье и детям».

Сотрудники отдела «К» МВД России по Республике Мордовия обнаружили, что несовершеннолетняя размещает в социальной сети информацию о насильственных действиях в учебных заведениях. Девочка является инвалидом, в связи с чем обучение осуществляется по индивидуальной программе. Родителям рекомендовано обратить внимание на поведение дочери и ограничить посещение ребенком социальных сетей.

Сотрудники отдела «К» УМВД России по Брянской области установили личность школьницы, заявлявшей в одной из социальных сетей о планируемых противоправных действиях в отношении учебного заведения. Во время встречи в присутствии родителей девушка вела себя агрессивно и не осознавала общественной опасности своих действий. Кроме того, она разместила на персональной странице сообщение в грубой форме о том, что к ней пришли сотрудники полиции. По словам родителей, они не были осведомлены о девиантном поведении дочери. Информация передана в ПДН для принятия мер профилактического характера.

В настоящее время Министерством внутренних дел Российской Федерации продолжается активная работа по выявлению деятельности лиц, распространяющих в сети Интернет контент, негативно влияющий на несовершеннолетних.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]