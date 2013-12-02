"Шумахер, зеркало забери": в Уссурийске разыскивают горе-гонщика

ДТП с участием дорожного столба произошло в ночь на воскресенье в Уссурийске, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @mark2_che.

«Прошедшей ночью неизвестный спиди-гонщик выходя с кольца на улице Пушкина снес столб. Шумахер, зеркало забери)», — говорится в сообщении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]