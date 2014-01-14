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Администрации Приморья выписан гигантский штраф

Администрации Приморья выписан гигантский штраф

В 2018 году за не исполнение федерального закона о предоставлении жилья детям-сиротам в отношении администрации Приморского края составлено 5467 постановлений об административных правонарушениях на сумму более 225 млн рублей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на http://r25.fssprus.ru.

В соответствии со своими полномочиями УФССП Приморья применяет весь комплекс мер принудительного воздействия на должника-краевую Администрацию, в том числе штрафные санкции и предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

На сегодняшний день на исполнении в Межрайонном отделе по особым исполнительным производствам находится 3165 исполнительных документов о предоставлении жилья детям-сиротам.

С начала года судебные приставы окончили 213 исполнительных производств данной категории, среди которых 15–о выдаче жилищных сертификатов, 19–о предоставлении жилых помещений.

В 2018 году на реализацию полномочий по обеспечению жильем детей-сирот предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 968 млн. рублей, в том числе для Департамента градостроительства–300,75 млн. рублей, а для Департамента образования и науки–667,25 млн рублей, среди которых из краевого бюджета – 382 млн. рублей, остальное-из федерального бюджета.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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