Наркополицейские пресекли деятельность преступной группы, сбывавшей синтетические наркотики на территории ДФО

Транспортными полицейскими Дальнего Востока задержаны семь участников организованной группы, сбывавших синтетические наркотики

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО совместно с сотрудниками Управления Росгвардии по Хабаровскому краю задержали 25-летнего и 29-летнего жителей Хабаровского края, подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на отделение информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО, при личном досмотре транспортные полицейские обнаружили у одного из молодых людей 40 свертков синтетического наркотика «скорость». Вес изъятой партии составил 15 граммов.

В результате обысковых мероприятий по месту жительства задержанных полицейские изъяли 650 граммов аналогичного наркотического вещества, а также обнаружили на территории города Хабаровска 20 тайников с синтетическими наркотиками.

В ходе предварительного следствия следователи УТ МВД России по ДФО установили, что один из фигурантов уголовного дела, используя сеть Интернет получал координаты о местах расположения «закладок» с наркотиками и совместно с родственником расфасовывал их на более мелкие дозы и прятал в тайники, расположенные на территории Хабаровского и Приморского краев.

Благодаря совместной работе оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО, Хабаровского, Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте и Находкинского ЛО МВД России на транспорте задержаны еще пятеро сообщников, сбывавших наркотики на территории Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Находки и Хабаровска.

Следователями УТ МВД России по ДФО по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.

В настоящее время двое фигурантов уголовного дела заключены под стражу, в отношении пятерых, занимавшихся распространением наркотических веществ бесконтактным способом избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]