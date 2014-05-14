Наркополицейские пресекли деятельность преступной группы, сбывавшей синтетические наркотики на территории ДФО
Транспортными полицейскими Дальнего Востока задержаны семь участников организованной группы, сбывавших синтетические наркотики
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО совместно с сотрудниками Управления Росгвардии по Хабаровскому краю задержали 25-летнего и 29-летнего жителей Хабаровского края, подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на отделение информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО, при личном досмотре транспортные полицейские обнаружили у одного из молодых людей 40 свертков синтетического наркотика «скорость». Вес изъятой партии составил 15 граммов.
В результате обысковых мероприятий по месту жительства задержанных полицейские изъяли 650 граммов аналогичного наркотического вещества, а также обнаружили на территории города Хабаровска 20 тайников с синтетическими наркотиками.
В ходе предварительного следствия следователи УТ МВД России по ДФО установили, что один из фигурантов уголовного дела, используя сеть Интернет получал координаты о местах расположения «закладок» с наркотиками и совместно с родственником расфасовывал их на более мелкие дозы и прятал в тайники, расположенные на территории Хабаровского и Приморского краев.
Благодаря совместной работе оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО, Хабаровского, Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте и Находкинского ЛО МВД России на транспорте задержаны еще пятеро сообщников, сбывавших наркотики на территории Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Находки и Хабаровска.
Следователями УТ МВД России по ДФО по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.
В настоящее время двое фигурантов уголовного дела заключены под стражу, в отношении пятерых, занимавшихся распространением наркотических веществ бесконтактным способом избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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