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Суд Владивостока рассмотрит дело о незаконном обороте около 1 кг "синтетики"

Суд Владивостока рассмотрит дело о незаконном обороте около 1 кг

Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока утверждено  обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-на Х., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, в особо крупном размере).

Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, преступление совершено лицом, не имеющим регистрации на территории Российской Федерации, фактически проживавшим на территории краевого центра.

До июля 2018 года фигурант незаконно приобрел и хранил в принадлежащей ему автомашине «Хонда Инсайт» (до момента его задержания сотрудниками полиции) наркотическое средство синтетической группы массой смеси 957 гр, что является особо крупным размером, а также гашишное масло массой 4,8 гр.

В конце июля т.г. в районе ул. Сахалинской во Владивостоке автомобиль злоумышленника был остановлен правоохранителями, которые в ходе его осмотра обнаружили и изъяли наркотики в багажнике транспортного средства.

В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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