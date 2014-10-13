В Артеме и Партизанске стартовал отопительный сезон

В соответствии с постановлением администрации Артемовского городского округа №873-па от 01.10.2018 и постановлением администрации Партизанского городского округа №1131-па от 03.10.2018 энергетики начали отопительный сезон 15 октября. К отоплению подключили детские сады и школы, учреждения здравоохранения, а также жилой фонд. Как сообщает пресс-служба филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания», тепло в дома жителей поступает постепенно, по мере заполнения теплотрасс и подключения домов управляющими компаниями.

В преддверии отопительного сезона специалисты Приморской генерации провели ремонтную кампанию, в рамках которой основное и вспомогательное оборудование на энергообъектах подразделений прошло плановый текущий и капитальный ремонты. Помимо этого, обеспечено наличие нормативных запасов топлива и неснижаемого аварийного запаса материалов и запчастей. Персонал укомплектован согласно штатному расписанию и прошел необходимую профессиональную подготовку: проведены инструктажи и тренировки.

Полностью к подаче теплоносителя в дома потребителей готовы и теплотрассы: трубопроводы прошли проверку гидравлическими испытаниями, завершены работы по устранению выявленных дефектов и перекладке. Всего в этом году энергетики заменили порядка 3,3 км изношенных трубопроводов в Артеме и Партизанске. В общей сложности в обоих округах устранено 156 порывов.

Напомним, что энергетики начинают обеспечивать теплоснабжение потребителей в строгом соответствии с законодательством: на основании постановления администрации муниципального образования. Данный документ и определяет дату начала отопительного сезона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]