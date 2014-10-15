Анонс на 16 октября
16 октября в 15.00 в ДВФУ(холл корпуса В) - презентация сборника воспоминаний «Это ты, наш родной истфак!» и торжественный сбор выпускников исторического факультета всех поколений. Торжественное заседание состоится в 16.00 («Синий» зал корпуса В). Для доступа на мероприятия необходимо обратиться с паспортом на центральную проходную кампуса ДВФУ.
16 октября в г. Братислава - матч ХК «Слован» Братислава - ХК «Адмирал» Владивосток. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.
16 октября - Всемирный день продовольствия.
16 октября - Всемирный день хлеба.
16 октября - Всемирный день анестезии (День анестезиолога).
16 октября - День Шефа (День Босса).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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