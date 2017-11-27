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Во Владивостоке на этой неделе будет солнечно и прохладно

Во Владивостоке на этой неделе будет солнечно и прохладно

Фото: БезФормата.Ru

Наступившая рабочая неделя особых сюрпризов не преподнесёт. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, в первые два рабочих дня погода в Приморье ожидается неустойчивой. Местами пройдут небольшие осадки (в ночные часы в виде дождя и снега). Минимальная температура воздуха −5…+7 °С. В дневные часы воздух будет прогреваться до +6…+13 °С.

Начиная с середины недели над Приморским краем установится господство антициклона. На большей части Приморья солнечно и спокойно. Лишь местами по северу края пройдут небольшие осадки. Холодная воздушная масса, вторгшаяся за фронтами и распространившаяся над Приморским краем, к концу рабочей недели начнёт трансформироваться. Днём станет теплее, а ночи по-прежнему будут прохладными.

Во Владивостоке солнечно и прохладно. В ночные часы температура воздуха ожидается в пределах +3…+7 °С, днём +9…+13 °С.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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