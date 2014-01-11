В Приморском крае военнослужащий подозревается в краже дорогостоящего сотового телефона
24-летний военнослужащий подозревается в хищении сотового телефона из служебного купе проводников. Молодой человек ехал в Приморье из Хабаровска.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛО МВД России на ст.Уссурийск, злоумышленник увидел ночью оставленный без присмотра в купе проводников сотовый телефон, присвоил его и, чтобы скрыть следы преступления, вынул сим-карту и уничтожил её.
В настоящее время следственным отделом ЛО МВД России на ст.Уссурийск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В виду того, что подозреваемым оказался военнослужащий, материалы расследования по делу сотрудниками транспортной полиции будут переданы в следственные органы Сибирцевского военного гарнизона.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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