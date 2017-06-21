На юге Приморья пропал рыбак
В Приморском крае пропала связь с Геннадием Мороз, 1971 года рождения, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт ДПС Контроль_125rus.
В ночь с 12.10 по 13.10 Геннадий ушел в море на рыбалку и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Был одет: красная толстовка с капюшоном, штаны забродники "элька" зеленого цвета.
Лодка: резиновая зеленая лодка с веслами.
Если кому-то известно о местонахождении Геннадия, просим позвонить по телефону: 89242596237
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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