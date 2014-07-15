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Олег Кожемяко: Необходимо ввести полный запрет на вырубку липы в Приморье

Олег Кожемяко: Необходимо ввести полный запрет на вырубку липы в Приморье

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко поручил в кратчайший срок разработать проект закона о запрете вырубки липы, чтобы представить этот документ на ближайшем заседании Правительственной комиссии, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на www.primorsky.ru.

Приморье всегда славилось развитым пчеловодством. Жители многих районов края живут за счет пасек и сбора меда. В интересах людей вырубка липы на всей территории Приморья должна быть запрещена, заявил врио губернатора на заседании в администрации края.

Сегодня в Приморье вырубается около 170 тысяч кубометров липы ежегодно. Этот вид дерева востребован преимущественно при производстве шпона и в столярном деле, идет, в основном, на экспорт. Всего же в крае объем деревозаготовки составляет 4,5 миллиона кубометров в год, доля липы в нем – не более 5%.

Олег Кожемяко поручил разработать проект закона о запрете вырубки липы в кратчайший срок, чтобы представить этот документ на ближайшем заседании Правительственной комиссии, которое пройдет в Приморье уже на этой неделе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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