Антон Лев из Уссурийска претендует на звание «Народный участковый Приморья»

По результатам первого этапа Всероссийского конкурса участковый из Уссурийска вышел во второй тур голосования, который проходит между кандидатами из Приморского края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Уссурийску, по результатам первого этапа Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый» лучшим среди участковых отдела МВД России по городу Уссурийску стал участковый уполномоченный старший лейтенант полиции Антон Лев.

Родился и вырос Антон в городе Уссурийске. Еще с детства примерял китель матери, которая посвятила всю жизнь службе в таможне. В 2012 году окончил Дальневосточный федеральный Университет. В 2014 году после службы в Вооруженных Силах пришел в органы внутренних дел на должность участкового уполномоченного. Антон сразу зарекомендовал себя ответственным, дисциплинированным и исполнительным сотрудником, умеющим расположить к себе людей. Руководство не оставило это факт без внимания и через 3 года назначило Антона Владимировича старшим участковым уполномоченным.

В территорию его обслуживания входят 7 многоквартирных домов в центральной части города численностью 460 человек. С начала года старший лейтенант раскрыл 31 преступление различной степени тяжести.

Недавно в отдел полиции поступило обращение местной жительницы с просьбой выразить благодарность участковому Лев Антону за решение ее проблемы. Женщина стала жертвой мошенников, из-за действий которых она с двумя несовершеннолетними детьми чуть не лишилась жилья. Благодаря тщательному проведению проверки и разбирательству Антона Владимировича, в отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело. В настоящее время следствие продолжается.

В свободное от работы время Антон старается проводить время с семьёй. В его семье подрастает маленькая дочь. Несмотря на то, что служба отнимает много времени, супруга относится с пониманием и во многом поддерживает.

Чтобы поддержать участкового из Уссурийска, необходимо зайти на сайт УМВД России по Приморскому краю (www.25.mvd.ru), выбрать его из списка, после чего нажать на сердечко. В целях исключения накрутки голосов за кандидатов, программа попросит авторизоваться через социальные сети – Одноклассники, В Контакте, Facebook.

Онлайн - голосование завершится 16 октября.

Ссылка для голосования

https://25.xn--b1aew.xn--p1ai/contest/folk-district

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]