Социальный фитнес! В районе Снеговой Пади более трех месяцев проводятся активные тренировки. Размять мышцы на школьном стадионе могут все желающие. И с наступлением холодов программа «Социальный фитнес» не прекращается, но переезжает в помещение.

Свежий воздух, ритмичная музыка и зажигательные тренеры. Для местных жителей собираться на этом месте дважды в неделю уже стало привычным. Каждая тренировка собирает от 30 до 50 человек. Размять мышцы приходят, как говорится, и стар, и млад.

Александра Полякова, руководитель проекта «Социальный фитнес»: «На проект мы приглашаем всех желающих. Никаких возрастных ограничений. Уроки проводят сертифицированные тренеры города Владивостока и Приморского края. Ребята специализируются по различным направлениям. И, как правило, мы стараемся сделать так, что каждая тренировка - это какое-то новое направление, чтобы люди могли познакомиться с различными видами фитнеса».

Тренеры организуют свои занятия таким образом, чтобы не только улучшить их физическое, но и эмоциональное состояние. Шутками, добрыми советами опытные спортсмены помогают избавиться от стеснительности и неуверенности своих подопечных.

Анна Волкова, тренер проекта «Социальный фитнес»: «Наша задача - их объединить и, когда они приходят вместе. Их много. Они понимают, что они не одиноки, что фитнес - это не страшно. Что спорт - это здорово. Они после тренировки подходят и говорят: «Вы знаете, я боялась прийти. А оказывается, это так интересно. Оказывается, это не страшно». И поэтому, когда людей много, возникает такая общность, и этот барьер он рушится».

За те три с половиной месяца, что существует проект «Социальный» фитнес», его участниками стали почти 500 человек. Кто-то побывал на паре тренировок и больше не пришел. Но многие, придя единожды, навсегда стали преданными фанатами спорта.

Светлана Крючкова, участник проекта «Социальный фитнес»: «Дело в том, что я занимаюсь уже третий месяц. Мне очень нравится. Движение - это жизнь! После работы, после трудового дня, рядом с домом, замечательно. Как только узнала о таком проекте, сразу пришла и занимаюсь».

Елена Громова, участник проекта «Социальный фитнес»: «Ничего страшного здесь нет все люди разные. Со спортом, если честно, раньше не дружила, но думаю, сейчас подружусь».

С наступлением холодов «Социальный фитнес» переезжает в закрытое помещение. Где именно будут проходить тренировки, станет известно уже в ближайшее время.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]