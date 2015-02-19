Прямые выборы глав местных администраций решили вернуть в Приморье
Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко внес в законодательное собрание края законопроект, разрешающий вернуть прямые выборы в муниципалитетах и городах региона, сообщила РИА Новости в понедельник его пресс-секретарь Дарья Сметанина (на фото).
"Это законопроект внесен сегодня в парламент", — сказала Сметанина.
В заксобрании региона сообщили, что проект должен пройти обсуждение на комитете по региональной политике, его ближайшее заседание пройдет во вторник, однако, вероятно, в этот день данный вопрос рассмотрен не будет.
Ранее Кожемяко высказывался за прямые выборы главы города.Мэр Владивостока Виталий Веркеенко с 12 ушел в отставку по собственному желанию. Он отметил, что "есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации". Дума Владивостока 16 октября рассмотрит вопрос назначения конкурсной процедуры выбора мэра.
По действующему законодательству выбрать нового мэра депутаты должны до конца года. Дума Владивостока сформирует конкурсную комиссию из восьми человек, в которую войдут на паритетных началах четыре назначенных ею члена и четыре — от главы Приморского края. По результатам конкурса комиссия представит на рассмотрение думы Владивостока не менее двух кандидатов.
РИА Новости https://ria.ru/politics/20181015/1530644092.html
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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