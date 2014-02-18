Ученые ДВО РАН вышли на митинг, требуя повышения зарплаты
Работники Дальневосточного отделения академии наук 15 октября утром вышли на митинг. Согласованную акцию организовали вдоль федеральной трассы во Владивостоке. Ученые требуют от властей выполнения Президентского Указа, согласно которому к концу 2018 года заработная плата в науке должна составлять 200% от средней зарплаты в регионе. Пока же зарплаты приморских ученых сильно отстают от требуемых показателей. Многочисленные обращения профсоюза ученых в различные инстанции результатов не дали. По поручению Олега Кожемяко с представителями науки встретился вице-губернатор Константин Межонов.
Константин Межонов, вице-губернатор Приморского края: "Ряд вопросов выходит за плоскость компетенции непосредственно краевой власти. Это вопросы, связанные с оплатой труда, допустим, это вопросы федерального уровня. Собственно говоря, почему сегодня и главный мотив этого собрания. Есть вопросы, связанные с содержанием территории, это вопросы взаимодействия нужно выстраивать с городом. Есть вопросы коммуникации с предприятиями нашей промышленности, которые находятся на территории края".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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