До конца года Владивосток приобретет 30 снегоуборочных машин
Приобрести в ближайшее время недостающую технику для уборки снега во Владивостоке поручил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко администрации Владивостока.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, сегодня по нормам Владивостоку необходимо 198 единиц дорожной техники, при этом в наличие есть только 112 единиц. Владивостоку требуется, как минимум, 16 комбинированных многофункциональных дорожных машин, 44 щеточно-очистительных машины – это тракторы-щетки, либо техника, дооборудованная щетками. Также в наличие всего пять грейдеров при нормативе на город в 14 единиц.
«Для своевременного вывоза снега с улиц и мест его складирования требуются погрузчики и автосамосвалы. Погрузчиков у нас пять, этого достаточно, а самосвалов всего 13, а необходимо 262 единицы», – отчитались в администрации города.
До конца года Владивосток намерен приобрести 30 единиц техники.
Олег Кожемяко раскритиковал такой подход к работе.
«Город постоянно испытывает проблемы с уборкой снега. Что вы будете делать при снегопаде? У вас должен быть заранее готов план: на каждом перекрестке должны стоять самосвалы, щетки и другие необходимые машины. Все развязки должны чистить в первую очередь, чтобы не было коллапса на улицах. Убирать снег необходимо в первые четыре часа. Начался снегопад – выходит вся техника, все подрядные организации. По такому плану мы будем работать. А без техники вы ничего не сможете сделать», – подчеркнул Олег Кожемяко, поручив подготовить полный расчет количества необходимой техники, возможности лизинговых поставок с размером платежей.
Врио губернатора подчеркнул, что технику необходимо приобрести максимально оперативно.
«Также необходимо приобрести и малогабаритные уборочные машины для уборки снега во дворах», – обозначил он.
По словам специалистов, для поставок рассматривается коммунальная техника марки «КАМАЗ» и дочерних предприятий – «Меркатор» и других.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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