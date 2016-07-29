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Вчера, 17:19
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Начат ремонт аварийного участка дороги перед Лазовским перевалом

Начат ремонт аварийного участка дороги перед Лазовским перевалом

Фото: Администрация ПК

Дорожники приступили к восстановлению аварийного участка трассы Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово на 91-93 километрах.

Как сообщили в администрации края, ремонтом занялась компания «Набо». Сейчас на объекте работают до 10 единиц техники: самосвалы, бульдозер, экскаватор. Здесь дорожники заново отсыпят основание дороги скальным грунтом, после чего заасфальтируют участок. Работы планируется завершить в течение месяца.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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