Начат ремонт аварийного участка дороги перед Лазовским перевалом
Дорожники приступили к восстановлению аварийного участка трассы Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово на 91-93 километрах.
Как сообщили в администрации края, ремонтом занялась компания «Набо». Сейчас на объекте работают до 10 единиц техники: самосвалы, бульдозер, экскаватор. Здесь дорожники заново отсыпят основание дороги скальным грунтом, после чего заасфальтируют участок. Работы планируется завершить в течение месяца.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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