"Подъемные" в размере от 300 до 500 тыс. рублей получат врачи и учителя в Приморье
В Приморье разрабатывают закон об увеличении «подъемных» для медицинских и педагогических работников. Об этом стало известно в понедельник, 15 октября, в ходе совещания у врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, сообщают "Вести:Приморье"
По словам и.о. директора департамента здравоохранения Тамары Курченко, в проекте закона предлагается механизм предоставления «подъемных» при трудоустройстве в больницы, поликлиники и на станции «скорой помощи». Размер единовременных доплат для врачей – от 350 тысяч рублей в крупных городах, таких как Владивосток, Уссурийск и Находка, до 500 тысяч рублей в северных районах – Красноармейском, Тернейском и других. По 300 тысяч рублей предлагается единовременно доплачивать фельдшерам ФАПов и «скорой помощи».
Аналогичные меры разрабатываются и для педагогических работников. Директор департамента образования и науки Надежда Кочурова доложила, что для педагогов в сельской местности предполагается ввести единовременные «подъемные» от 300 до 400 тысяч рублей, в городах – от 250 до 350 тысяч рублей. В северных районах края размер «подъемных» будет на 10% выше.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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