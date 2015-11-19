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Вчера, 17:22
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"Подъемные" в размере от 300 до 500 тыс. рублей получат врачи и учителя в Приморье

В Приморье разрабатывают закон об увеличении «подъемных» для медицинских и педагогических работников. Об этом стало известно в понедельник, 15 октября, в ходе совещания у врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, сообщают "Вести:Приморье"

По словам и.о. директора департамента здравоохранения Тамары Курченко, в проекте закона предлагается механизм предоставления «подъемных» при трудоустройстве в больницы, поликлиники и на станции «скорой помощи». Размер единовременных доплат для врачей – от 350 тысяч рублей в крупных городах, таких как Владивосток, Уссурийск и Находка, до 500 тысяч рублей в северных районах – Красноармейском, Тернейском и других. По 300 тысяч рублей предлагается единовременно доплачивать фельдшерам ФАПов и «скорой помощи».

Аналогичные меры разрабатываются и для педагогических работников. Директор департамента образования и науки Надежда Кочурова доложила, что для педагогов в сельской местности предполагается ввести единовременные «подъемные» от 300 до 400 тысяч рублей, в городах – от 250 до 350 тысяч рублей. В северных районах края размер «подъемных» будет на 10% выше.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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