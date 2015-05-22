Новости Общество

QR Код этой страницы
Вчера, 17:24
  0

На 9% увеличится прожиточный минимум пенсионеров в Приморье в 2019 году

На 9% увеличится прожиточный минимум пенсионеров в Приморье в 2019 году

Законопроект о прожиточном минимуме пенсионеров на 2019 год одобрен депутатами комитета Законодательного Собрания Приморского края по социальной политике в понедельник, 15 октября. Предполагается, что по сравнению с нынешним показателем его величина возрастет на 9% и составит 9 988 рублей.

Прожиточный минимум пенсионера учитывается при расчете региональной доплаты к пенсии. Эта мера социальной поддержки выплачивается неработающим пенсионерам, ежемесячный доход которых ниже установленного в регионе прожиточного минимума.

Доплата – это разница между прожиточными минимумом и фактическим обеспечением человека. При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются все выплаты, которые пенсионер получает из краевого или федерального бюджета.

На эту меру социальной поддержки будет направлено около 2 миллионов рублей. Из них более 800 миллионов рублей – средства краевого бюджета.

Сейчас региональную доплату к пенсии получают свыше 63 тысяч жителей края.

Кроме того, на заседании социального комитета рассмотрен законопроект «О детях войны в Приморском крае». Сегодня категория «дети войны» не определена действующим федеральным законодательством. При этом законодательные акты о поддержке таких граждан приняты в 21 регионе Российской Федерации. Проект закона в первом чтении рассмотрят на очередном заседании Законодательного Собрании Приморья.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокскому аэропорту должно быть присвоено имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря