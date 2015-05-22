На 9% увеличится прожиточный минимум пенсионеров в Приморье в 2019 году
Законопроект о прожиточном минимуме пенсионеров на 2019 год одобрен депутатами комитета Законодательного Собрания Приморского края по социальной политике в понедельник, 15 октября. Предполагается, что по сравнению с нынешним показателем его величина возрастет на 9% и составит 9 988 рублей.
Прожиточный минимум пенсионера учитывается при расчете региональной доплаты к пенсии. Эта мера социальной поддержки выплачивается неработающим пенсионерам, ежемесячный доход которых ниже установленного в регионе прожиточного минимума.
Доплата – это разница между прожиточными минимумом и фактическим обеспечением человека. При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются все выплаты, которые пенсионер получает из краевого или федерального бюджета.
На эту меру социальной поддержки будет направлено около 2 миллионов рублей. Из них более 800 миллионов рублей – средства краевого бюджета.
Сейчас региональную доплату к пенсии получают свыше 63 тысяч жителей края.
Кроме того, на заседании социального комитета рассмотрен законопроект «О детях войны в Приморском крае». Сегодня категория «дети войны» не определена действующим федеральным законодательством. При этом законодательные акты о поддержке таких граждан приняты в 21 регионе Российской Федерации. Проект закона в первом чтении рассмотрят на очередном заседании Законодательного Собрании Приморья.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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