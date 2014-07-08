Специальную доплату для молодых специалистов введут в Приморье

Молодые специалисты в первые три года работы должны получать доплату по 10 тысяч рублей в месяц, а в северных территориях – по 15 тысяч. С такой законотворческой нормой выступил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко в ходе обсуждение проекта краевого закона о об увеличении деженого содержания для медицинских и педагогических работников.



Специаьные доплаты для молодых специалистов планируется производить с момента трудоустройства в течение трех лет пока они не наработают стаж и категорию, позволяющие получать "дальневосточные" и "северные" надбавки к зарплате, подчеркнули на своещании у губернатора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]