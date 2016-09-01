Топ-менеджерам Приморья в среднем готовы платить более 70 тысяч рублей

Ко Дню Босса (16 октября) аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter выяснили, кто в Приморье чаще претендует на вакансии топ-менеджеров, какие требования к кандидатам предъявляют работодатели и сколько готовы платить представителям сферы.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Службу исследований HeadHunter, за январь-октябрь 2018 года количество предложений от работодателей для топ-менеджеров в Приморье выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас среднее предложение для руководителей края составляет 75 000 рублей. При этом почти половина работодателей (54%) ищут кандидатов с опытом работы от 3 до 6 лет.

Чаще всего топ-менеджеров ищут для сферы продаж, управления малым бизнесом, администрирования, управления персоналом и тренингов, а также в транспорт, логистику. Основные требования, которые предъявляют к кандидатам на подобные вакансии: наличие высшего профильного образования, успешного опыта управления коллективом и предприятием, умение планировать и мыслить стратегически.

На руководящие должности преимущественно претендуют мужчины, чем женщины – 68% против 32%.

«За последние несколько лет мы наблюдаем стабильный рост не только предложений (вакансий) для руководителей, но и интерес, готовность менять место работы у самих руководителей-соискателей. Помимо конкурентной заработной платы руководители отмечают как привлекательное в вакансиях: обязательное наличие интересных задач и проектов, привлекательный HR-бренд компании и стабильность компании на рынке. Примечательно, то женщины стали чаще претендовать на руководящие позиции на Дальнем Востоке.», - комментирует Ксения Аверина, директор Дальневосточного филиала HeadHunter.

Больше всего мужчин (39%), претендующих на вакансии топ-менеджеров, в возрасте 30-40 лет, при этом 95% с опытом работы более 6 лет, руководители-женщины – старше: большая часть (41%) в возрасте 30-40 лет и 30% 40-50 лет.

Зарплатные ожидания соискателей выше предложения рынка. Среднее вознаграждение, которое указывают соискатели данной сферы в резюме, сегодня составляет 80 тысяч рублей. Стоит отметить, что в топ-менеджменте достаточно высокая профессиональная конкуренция – 5,8 человек на одну вакансию.

ТОП-10 вакансий для руководителей

Должность Размер предлагаемой ЗП Компания работодатель Ссылка на вакансию Директор финансового департамента От 200 000 руб. ПАО Владивостокский морской торговый порт https://vladivostok.hh.ru/vacancy/28039959 Директор по продажам и маркетингу От 100 000 до 350 000 руб. ООО Пасифик Реал Пэкэдж https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27863748 Директор департамента розничных продаж От 150 000 руб. ООО Холдинг Монастырёв https://vladivostok.hh.ru/vacancy/26345380 Руководитель отдела экспорта От 150 000 руб. ООО БЛТК https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27891235 Руководитель департамента продаж От 140 000 до 150 000 руб АНО Агентство по Развитию Человеческого Капитала На Дальнем Востоке https://vladivostok.hh.ru/vacancy/28166081 Территориальный управляющий сети ресторанов KFC от 122 000 руб. ООО ГудФуд https://vladivostok.hh.ru/vacancy/28042468 Руководитель проекта от 1 800 USD ЭФКО, Управляющая компания https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27551525 Управляющий киноцентром до 150 000 руб. ООО Интэнт https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27524654 Заместитель директора по производству От 100 000 руб. ООО Мраморная Компания https://vladivostok.hh.ru/vacancy/28085377 Коммерческий директор От 100 000 руб. ООО Энергосфера https://vladivostok.hh.ru/vacancy/28106059

*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат, а также вакансии кадровых агентств.

Исследование проводилось Службой исследований HeadHunter в октябре 2018

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]