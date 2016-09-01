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Топ-менеджерам Приморья в среднем готовы платить более 70 тысяч рублей

Топ-менеджерам Приморья в среднем готовы платить более 70 тысяч рублей

Фото: Новые Известия

Ко Дню Босса (16 октября) аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter выяснили, кто в Приморье чаще претендует на вакансии топ-менеджеров, какие требования к кандидатам предъявляют работодатели и сколько готовы платить представителям сферы.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Службу исследований HeadHunter, за январь-октябрь 2018 года количество предложений от работодателей для топ-менеджеров в Приморье выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас среднее предложение для руководителей края составляет 75 000 рублей. При этом почти половина работодателей (54%) ищут кандидатов с опытом работы от 3 до 6 лет.

Чаще всего топ-менеджеров ищут для сферы продаж, управления малым бизнесом, администрирования, управления персоналом и тренингов, а также в транспорт, логистику. Основные требования, которые предъявляют к кандидатам на подобные вакансии: наличие высшего профильного образования, успешного опыта управления коллективом и предприятием, умение планировать и мыслить стратегически.   

На руководящие должности преимущественно претендуют мужчины, чем женщины – 68% против 32%.

«За последние несколько лет мы наблюдаем стабильный рост не только предложений (вакансий) для руководителей, но и интерес, готовность менять место работы у самих руководителей-соискателей. Помимо конкурентной заработной платы руководители отмечают как привлекательное в вакансиях: обязательное наличие интересных задач и проектов, привлекательный HR-бренд компании и стабильность компании на рынке. Примечательно, то женщины стали чаще претендовать на руководящие позиции на Дальнем Востоке.», - комментирует Ксения Аверина, директор Дальневосточного филиала HeadHunter.

Больше всего мужчин (39%), претендующих на вакансии топ-менеджеров, в возрасте 30-40 лет, при этом 95% с опытом работы более 6 лет, руководители-женщины – старше: большая часть (41%) в возрасте 30-40 лет и 30% 40-50 лет.

Зарплатные ожидания соискателей выше предложения рынка. Среднее вознаграждение, которое указывают соискатели данной сферы в резюме, сегодня составляет 80 тысяч рублей. Стоит отметить, что в топ-менеджменте достаточно высокая профессиональная конкуренция – 5,8 человек на одну вакансию.

ТОП-10 вакансий для руководителей

Должность

Размер предлагаемой ЗП

Компания работодатель

Ссылка на вакансию

Директор финансового департамента

От 200 000 руб.

ПАО Владивостокский морской торговый порт

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/28039959

Директор по продажам и маркетингу

От 100 000 до 350 000 руб.

ООО Пасифик Реал Пэкэдж

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27863748

Директор департамента розничных продаж

От 150 000 руб.

ООО Холдинг Монастырёв

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/26345380

Руководитель отдела экспорта

 

От 150 000 руб.

ООО БЛТК

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27891235

Руководитель департамента продаж

 

От 140 000 до 150 000 руб

АНО Агентство по Развитию Человеческого Капитала На Дальнем Востоке

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/28166081

Территориальный управляющий сети ресторанов KFC

 

от 122 000 руб.

ООО ГудФуд 

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/28042468

Руководитель проекта

 

от 1 800 USD

ЭФКО, Управляющая компания

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27551525

Управляющий киноцентром

 

до 150 000 руб.

ООО Интэнт

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27524654

Заместитель директора по производству

 

От 100 000 руб.

ООО Мраморная Компания

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/28085377

Коммерческий директор

 

От 100 000 руб.

 ООО Энергосфера

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/28106059

*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат, а также вакансии кадровых агентств.

Исследование проводилось Службой исследований HeadHunter в октябре 2018

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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