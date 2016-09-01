Топ-менеджерам Приморья в среднем готовы платить более 70 тысяч рублей
Ко Дню Босса (16 октября) аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter выяснили, кто в Приморье чаще претендует на вакансии топ-менеджеров, какие требования к кандидатам предъявляют работодатели и сколько готовы платить представителям сферы.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Службу исследований HeadHunter, за январь-октябрь 2018 года количество предложений от работодателей для топ-менеджеров в Приморье выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас среднее предложение для руководителей края составляет 75 000 рублей. При этом почти половина работодателей (54%) ищут кандидатов с опытом работы от 3 до 6 лет.
Чаще всего топ-менеджеров ищут для сферы продаж, управления малым бизнесом, администрирования, управления персоналом и тренингов, а также в транспорт, логистику. Основные требования, которые предъявляют к кандидатам на подобные вакансии: наличие высшего профильного образования, успешного опыта управления коллективом и предприятием, умение планировать и мыслить стратегически.
На руководящие должности преимущественно претендуют мужчины, чем женщины – 68% против 32%.
«За последние несколько лет мы наблюдаем стабильный рост не только предложений (вакансий) для руководителей, но и интерес, готовность менять место работы у самих руководителей-соискателей. Помимо конкурентной заработной платы руководители отмечают как привлекательное в вакансиях: обязательное наличие интересных задач и проектов, привлекательный HR-бренд компании и стабильность компании на рынке. Примечательно, то женщины стали чаще претендовать на руководящие позиции на Дальнем Востоке.», - комментирует Ксения Аверина, директор Дальневосточного филиала HeadHunter.
Больше всего мужчин (39%), претендующих на вакансии топ-менеджеров, в возрасте 30-40 лет, при этом 95% с опытом работы более 6 лет, руководители-женщины – старше: большая часть (41%) в возрасте 30-40 лет и 30% 40-50 лет.
Зарплатные ожидания соискателей выше предложения рынка. Среднее вознаграждение, которое указывают соискатели данной сферы в резюме, сегодня составляет 80 тысяч рублей. Стоит отметить, что в топ-менеджменте достаточно высокая профессиональная конкуренция – 5,8 человек на одну вакансию.
ТОП-10 вакансий для руководителей
|
Должность
|
Размер предлагаемой ЗП
|
Компания работодатель
|
Ссылка на вакансию
|
Директор финансового департамента
|
От 200 000 руб.
|
ПАО Владивостокский морской торговый порт
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/28039959
|
Директор по продажам и маркетингу
|
От 100 000 до 350 000 руб.
|
ООО Пасифик Реал Пэкэдж
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27863748
|
Директор департамента розничных продаж
|
От 150 000 руб.
|
ООО Холдинг Монастырёв
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/26345380
|
Руководитель отдела экспорта
|
От 150 000 руб.
|
ООО БЛТК
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27891235
|
Руководитель департамента продаж
|
От 140 000 до 150 000 руб
|
АНО Агентство по Развитию Человеческого Капитала На Дальнем Востоке
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/28166081
|
Территориальный управляющий сети ресторанов KFC
|
от 122 000 руб.
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/28042468
|
Руководитель проекта
|
от 1 800 USD
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27551525
|
Управляющий киноцентром
|
до 150 000 руб.
|
ООО Интэнт
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27524654
|
Заместитель директора по производству
|
От 100 000 руб.
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/28085377
|
Коммерческий директор
|
От 100 000 руб.
|
ООО Энергосфера
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/28106059
*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат, а также вакансии кадровых агентств.
Исследование проводилось Службой исследований HeadHunter в октябре 2018
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
04.09.2018 Какие необычные иностранные языки знают приморцы?
-
16.05.2017 Кем хотят работать приморские студенты?
-
02.03.2017 Исследование: Бизнесом Приморья управляют мужчины
-
30.11.2016 Что заставляет приморцев увольняться с работы?
-
28.09.2016 Кем хотят работать приморские пенсионеры?
-
01.09.2016 Где смогут работать приморские студенты во время учебы?
Добавить комментарий