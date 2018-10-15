Автомобильный коллапс сковал движение на трассе Седанка-Патрокл

На объездной трассе во Владивостоке машины "стоят" уже несколько часов. Виной этому- ужасное ДТП, из-за которого проезд в одну сторону заблокирован.

Авария произошла в сторону проезда на Снеговую падь. Участниками ДТП стали два транспортных средства, один из них эвакуатор. Именно он, по словам очевидцев, догнал легковушку на подъеме.

Информации о пострадавших не поступало.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]