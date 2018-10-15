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Вчера, 18:04
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Автомобильный коллапс сковал движение на трассе Седанка-Патрокл

Автомобильный коллапс сковал движение на трассе Седанка-Патрокл

На объездной трассе во Владивостоке машины "стоят" уже несколько часов. Виной этому- ужасное ДТП, из-за которого проезд в одну сторону заблокирован.

Авария произошла в сторону проезда на Снеговую падь. Участниками ДТП стали два транспортных средства, один из них эвакуатор. Именно он, по словам очевидцев, догнал легковушку на подъеме.

Информации о пострадавших не поступало.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • андрей / Вчера, 21:23
    № 1  
     

    там начальнику гибдд города ввалить и все быстро будет оформлятся

    [ Цитировать ]

    • Владивостокскому аэропорту должно быть присвоено имя:



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