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Вчера, 18:23
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Сколько московских метров может купить среднестатистический житель Владивостока?

Сколько московских метров может купить среднестатистический житель Владивостока?

Среднестатистический житель Владивостока в случае переезда в Москву может рассчитывать на однокомнатную квартиру в 20-24 квадратных метра, сообщают "Вести:Приморье".

По итогам сентября 2018 года средняя цена квадратного метра недвижимости в Москве составила (с учетом первичного и вторичного рынка) 202,1 тыс. рублей. Об сообщают эксперты портала «Мир квартир», которые подсчитали, сколько квадратных метров в столице сможет приобрести житель крупного российского города, если вложит в покупку средства от продажи своей жилплощади.

 По информации экспертов, наиболее доступна московская недвижимость для жителей Санкт-Петербурга и Сочи. Питерец, продав свою жилплощадь в родном городе, сможет приобрести в столице 36 «квадратов» недвижимости, сочинец – 32 «квадрата».

 Как отметили в компании, остальным россиянам повезло меньше. Жители Владивостока, Севастополя, Симферополя, Сургута и Подмосковья при желании смогут переехать лишь в студию площадью 20-24 кв. метра. На жилплощадь еще меньшей площади могут претендовать жители Хабаровска, Казани и Екатеринбурга - 19 «квадратов».

Аналитики подсчитали, что вложиться в студию в новостройке могут также выходцы из Якутска и Нижнего Новгорода (18 кв. метров), Уфы, Калининграда и Тюмени (17 «квадратов»). Остальные россияне могут рассчитывать лишь на комнату. Так, продав квартиру в Ростове-на-Дону, Самаре или Новосибирске, в столице можно будет приобрести комнату площадью 16 кв. метров. Меньше всего шансов стать обладателем жилья в Москве у магнитогорцев, так как им «светит» всего 7 кв. метров площади.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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