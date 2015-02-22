Мужчина в одной кепке ужаснул девушек, сидящих в машине во Владивостоке

Инцидент произошел во Владивостоке в районе Первой Речки, передает Prim.News со ссылкой на инстаграм-паблик dpskontrol_125rus.

Судя по опубликованному видеоролику, который записали сами девушки, голый мужчина подошел к машине и начал заглядывать в окна. Авторы видео серьезно напугались, так как на мужчине была надета лишь кепка. Девушки поспешили закрыть окна, одна из них сказала, что боится возвращаться домой. Чем закончилась данная ситуация, неизвестно.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]