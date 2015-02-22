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Вчера, 19:21
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Мужчина в одной кепке ужаснул девушек, сидящих в машине во Владивостоке

Мужчина в одной кепке ужаснул девушек, сидящих в машине во Владивостоке

Инцидент произошел во Владивостоке в районе Первой Речки, передает Prim.News со ссылкой на инстаграм-паблик dpskontrol_125rus.

Судя по опубликованному видеоролику, который записали сами девушки, голый мужчина подошел к машине и начал заглядывать в окна. Авторы видео серьезно напугались, так как на мужчине была надета лишь кепка. Девушки поспешили закрыть окна, одна из них сказала, что боится возвращаться домой. Чем закончилась данная ситуация, неизвестно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Владимир Снегирь / Вчера, 20:37
    № 1  
     

    ...одна из них сказала, что не хочет возвращаться домой.

    [ Цитировать ]

    • Владивостокскому аэропорту должно быть присвоено имя:



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