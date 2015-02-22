Вчера, 19:21
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Мужчина в одной кепке ужаснул девушек, сидящих в машине во Владивостоке
Инцидент произошел во Владивостоке в районе Первой Речки, передает Prim.News со ссылкой на инстаграм-паблик dpskontrol_125rus.
Судя по опубликованному видеоролику, который записали сами девушки, голый мужчина подошел к машине и начал заглядывать в окна. Авторы видео серьезно напугались, так как на мужчине была надета лишь кепка. Девушки поспешили закрыть окна, одна из них сказала, что боится возвращаться домой. Чем закончилась данная ситуация, неизвестно.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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