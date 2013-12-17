Полиция установила тотальный контроль над Владивостоком

Более 700 камер видеонаблюдения, которые установлены во Владивостоке, подключены к пульту полиции, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По словам начальника управления информационно-программного обеспечения мэрии Евгения Вековшинина, часть из этих камер в рамках различных программ установлена городскими властями, часть – краевыми, много камер частных. Вся их работа направлена на профилактику борьбы с терроризмом и вандализмом, предотвращение преступлений и увеличение раскрываемости правонарушений, а также снижение аварийности на дорогах, говорится в сообщении.

В 2018 году в различных районах краевого центра было установлено около 30 видеокамер на общую сумму более четырех миллионов рублей. Они работают в скверах, парках, подземных переходах, на важных перекрестках дорог. Несколько камер установили по решению штаба по борьбе с непогодой – на самых проблемных дорогах, чаще всего с крутым уклоном. Кроме того, этой осенью на базе муниципального предприятия «Содержание городских территорий» начал свою работу современный ситуационный центр, где на больших экранах специалисты в реальном времени отслеживают дорожную ситуацию в городе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]