Масштабное мошенничество вскрыто на крупнейшей сети АЗС Дальнего Востока
Сотрудники «ННК-Хабаровскнефтепродукт» попались на недоливе и краже топлива. Недолив составлял не менее 5% от оплаченного объема нефтепродуктов, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт vestidv.ru
Квартира одного из подозреваемых была буквально напичкана датчиками и самодельными устройствами. Как заверял во время обыска хозяин - все исключительно для игр. Которые вероятно были с топливом и приносили доход. Изъято более 10 миллионов рублей, иностранная валюта, оборудование, а также схемы и отчеты. Их сотрудники АЗС вели весьма тщательно.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: "Задержаны 13 подозреваемых в хищении топлива на автозаправочных станциях с использованием вредоносной компьютерной программы. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении 2 фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 10 находятся под подпиской о невыезде, 1 – под домашним арестом"
Сотрудникам АЗС грозит до 10 лет лишения свободы.
Напмним, что, по данным сайта "ННК-Приморнефтепродукт", на территории Приморского края действует сеть из 91 АЗС этой топливной компании.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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