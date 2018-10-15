Масштабное мошенничество вскрыто на крупнейшей сети АЗС Дальнего Востока

Сотрудники «ННК-Хабаровскнефтепродукт» попались на недоливе и краже топлива. Недолив составлял не менее 5% от оплаченного объема нефтепродуктов, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт vestidv.ru

Квартира одного из подозреваемых была буквально напичкана датчиками и самодельными устройствами. Как заверял во время обыска хозяин - все исключительно для игр. Которые вероятно были с топливом и приносили доход. Изъято более 10 миллионов рублей, иностранная валюта, оборудование, а также схемы и отчеты. Их сотрудники АЗС вели весьма тщательно.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России: "Задержаны 13 подозреваемых в хищении топлива на автозаправочных станциях с использованием вредоносной компьютерной программы. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении 2 фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 10 находятся под подпиской о невыезде, 1 – под домашним арестом"

Сотрудникам АЗС грозит до 10 лет лишения свободы.

Напмним, что, по данным сайта "ННК-Приморнефтепродукт", на территории Приморского края действует сеть из 91 АЗС этой топливной компании.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]