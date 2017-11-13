За прошедшую неделю приморские сотрудники ГАИ привлекли к ответственности свыше 200 нетрезвых водителей

В Приморье за прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 93 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 99 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 14 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В городе Арсеньев возбуждено административное расследование в отношении водителя рейсового автобуса, совершившего дорожно-транспортное происшествие в состоянии наркотического опьянения.

ДТП зарегистрировано 9 октября в районе дома № 126 на улице Жуковского. Водитель рейсового автобуса маршрута №532 сообщением «Арсеньев-Ольга-Владивосток-Арсеньев» в зоне действия пешеходного перехода совершил наезд на пожилого мужчину. В результате удара пострадавший получил травмы и ему потребовалась госпитализация.

В результате проведения медицинского освидетельствования у водителя выявлены признаки наркотического опьянения. Возбуждено административное расследование по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), предполагающей штрафные санкции в размере 30 тыс. рублей, лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Также в отношении водителя автобуса составлен административный материал по ч.2 ст. 12.24 КоАП РФ («Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»), предполагающей административный штраф в размере до 25 тыс. рублей, лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет.

В ходе изучения документации установлено, что перед выходом на маршрут мужчина прошел осмотр медицинским работником, о чем свидетельствует соответствующая отметка. По данному факту проводится проверка: сотрудники полиции изучат систему прохождения предрейсового осмотра водителями автотранспортного предприятия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]