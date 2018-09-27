Волошко возглавит штаб Кожемяко на выборах губернатора Приморья
Бывший руководитель аппарата губернатора и правительства Сахалина Антон Волошко возглавит предвыборный штаб Олега Кожемяко на выборах губернатора Приморского края. Об этом сообщил журналистам во вторник сам Кожемяко, передают "Вести:Приморье" со ссылкой на ТАСС.
"[Мой избирательный штаб возглавит] Антон Волошко", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Волошко родился в 1980 году во Владивостоке. В 2002 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "Журналистика". Когда Кожемяко возглавлял Сахалинскую область, занимал пост его первого заместителя - руководителя аппарата губернатора и правительства региона.
Сейчас Кожемяко является временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. На эту должность его назначил президент РФ Владимир Путин 26 сентября.
Новые выборы главы Приморья назначены на 16 декабря. Они пройдут после того, как предыдущий врио губернатора региона Андрей Тарасенко, одержавший победу во втором туре выборов 16 сентября, ушел в отставку вскоре после отмены результатов голосования.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
04.10.2018 Олег Кожемяко: Оставить должность губернатора Сахалина было не простым решением
-
04.10.2018 Кожемяко обратился ко всем потенциальным кандидатам на выборах губернатора Приморья
-
28.09.2018 Бывший врио главы Приморья Тарасенко назначен замглавы Росморречфлота
-
27.09.2018 Стали известны первые планы Кожемяко на посту главы Приморья
-
27.09.2018 Путин назвал ситуацию с выборами в Приморье нормальной
-
27.09.2018 Олег Кожемяко назначен врио губернатора Приморского края
Добавить комментарий