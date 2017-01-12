В Приморье прошел первый снег

Первый снег прошел в Приморье в ночь на 16 октября. Осадки замечены местами на севере. Так, снег пошёл под утро в Красноармейском районе в селе Мельничное, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

16 октября синоптическая ситуация в Приморье изменится. Над краем будет смещаться высотный вихрь. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Большая часть края прикрыта облачностью, и только южное побережье остаётся солнечным. Максимальная температура воздуха +3…+8 °C, на юге теплее.

В ближайшие сутки высотный вихрь покинет Приморский край. На большей части края атмосферное давление начнёт расти. Прояснит. Лишь местами на севере сохранятся небольшие осадки. Похолодание продолжится. Минимальная температура воздуха ещё понизится. Максимальная, наоборот, повысится.

Во Владивостоке начиная с пятницы сохраняется ясная погода. Солнце продолжит радовать жителей и гостей города во вторник. Максимальная температура воздуха немного понизится. В ближайшие сутки сохранится спокойная погода. Ночью станет ещё прохладнее, +3…+6 °C. Днём +9…+12 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]