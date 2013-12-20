Приморский горе-отец неудачно для себя сыграл в прятки с судебным приставом
Житель Пограничного района края долго и упорно уклонялся от выплаты алиментов, забыв про отцовские обязанности перед своим ребенком. Горе-отец накопил задолженность по алиментам в размере 145 тысяч рублей, скрывался от судебных приставов.
Поскольку неплательщик алиментов не счел нужным прийти на прием в отдел, судебный пристав пришел к нему домой. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю.
Сожительница должника упорно утверждала, что мужчины нет дома. Однако судебный пристав по ОУПДС не поверил ей. При осмотре территории он заметил неестественное вибрирование дверцы шкафа. Судебный пристав попросил хозяйку дома открыть шкаф, там он и обнаружил безответственного отца.
Мужчину доставили в отдел судебных приставов по Пограничному району, где на него составили административный протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Теперь в наказание должнику предстоит выполнить 50 часов обязательных работ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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