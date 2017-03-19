Конкурс на новое имя для аэропорта Владивостока набирает обороты в Приморье
Аэропорт Владивостока в рамках проекта "Великие имена России" предлагают назвать в честь генерал-губернатора Восточной Сибири, основателя Владивостока графа Николая Муравьева-Амурского или адмирала Николая Кузнецова. Об этом сообщил ТАСС во вторник председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий.
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"Сейчас нам накидывают [варианты названий], уже Муравьев-Амурский появился, адмирал Кузнецов. <...> Их много будет, вне всякого сомнения", - сказал Ступницкий.
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Граф Николай Муравьев-Амурский сыграл видную роль в истории расширения российских владений. Кроме основания Хабаровска и Владивостока, к его заслугам относят заселение Приамурья, открытие водного пути на Камчатку, первые проекты Транссибирской железнодорожной магистрали.
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Николай Кузнецов - советский военно-морской деятель, адмирал Флота Советского Союза. Накануне нападения Германии на СССР он принял действенные меры по повышению боеготовности флотов, а в ночь на 22 июня 1941 года отдал приказ о приведении флотов в полную боевую готовность. Это позволило избежать потерь кораблей и морской авиации. Во время войны Кузнецов был членом Ставки Верховного Главнокомандования, постоянно выезжал на корабли и фронты.
Конкурс пройдет в несколько этапов. Региональные общественные палаты до 21 октября должны сформировать свои списки имен-претендентов. На следующем этапе - с 22 по 28 октября - будет формироваться лонг-лист и начато голосование.
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В ходе третьего этапа, намеченного на период с 29 октября по 7 ноября, посредством социологических опросов для каждого аэропорта будет определена тройка лидеров. Финальное голосование пройдет с 8 ноября по 30 ноября. Общероссийский конкурс завершится 5 декабря. В этот день планируется подвести его итоги.
Напомним, что "Вести:Приморье" начали свой неофициальный опрос на тему нового имени для аэропорта Владивостока нределю назад. На сайте vestiprim.ru идет интерактивное голосование. В настоящее время в нем лидирует известный краевед Владимир Арсентьев ( 27,03% голосов), у Муравьева-Амурского (18,86%), чуть остает персонаж книг В.Арсеньева - Дерсу Узала (18,01%). Голосование продолжается, проголосовать можно - ЗДЕСЬ
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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