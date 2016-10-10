Анонс на 17 октября

На 17 октября назначен суд по делу моряков российского судна «Палладий» в Южной Корее.

17 октября во Владивостоке с 17.00 до 19.00 в галерее «Арка» пройдет вернисаж в преддверии выставки «Художники Приморья. Плеяда». Выставка продлится до 3 ноября.

17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]