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Анонс на 17 октября

На 17 октября назначен суд по делу моряков российского судна «Палладий» в Южной Корее.

17 октября во Владивостоке с 17.00 до 19.00 в галерее «Арка» пройдет вернисаж в преддверии выставки «Художники Приморья. Плеяда». Выставка продлится до 3 ноября.

17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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