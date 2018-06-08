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Кожемяко пообещал неожиданную помощь будущим соперникам на выборах губернатора Приморья

Назначены повторные выборы губернатора Приморья. Это решение принято на внеочередном заседании краевого парламента. Названа дата проведения голосования - 16 декабря 2018 года. Кроме того, краевые законодатели утвердили количество подписей, которые в соответствии с Избирательным кодексом Приморского края кандидату необходимо собрать в свою поддержку для выдвижения на должность губернатора. Согласно принятому депутатами постановлению, выдвиженец на губернаторский пост должен быть поддержан 140 депутатами представительных органов и главами муниципальных образований.

Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: «Я готов к сотрудничеству со всеми кто будет заявляться кандидатом, кто даёт здравые предложения направленные на развитие города, тех социальных задач, которые сегодня стоят перед нами. Это и депутаты, и простые жители. И, конечно, я буду помогать, в том числе и в прохождении муниципального фильтра тем, кто заявиться на выборы губернатора, чтобы консолидировано пройти эти выборы, а жители Приморья могли выбрать наиболее достойного из тех, кто заявится».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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