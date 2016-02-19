«Вести: Приморье»: Покупка дешевых морепородуктов может выйти боком жителям Владивостока

На одном из городских рынков Владивостока Роспотребнадзор выявил зараженные морепродукты. В погоне за дешевой икрой и гребешком приморцы забывают об элементарной безопасности. Почему покупателей не испугала низкая цена? Как вредная продукция попала на прилавок, и что ждет недобросовестного предпринимателя? Репортаж об этом смотрите в программе «Вести: Приморье» в 18.00 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]