Приморские депутаты рассмотрели корректировки в бюджет края

Корректировки краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов рассмотрели в Приморье во вторник, 16 октября, на внеочередном заседании Законодательного Собрания. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу админитстрации Приморского края, поправки в закон представил первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко.

«Представлены корректировки собственных доходов – более 800 миллионов за счет налоговых и неналоговых поступлений. С учетом вносимых изменений основные параметры краевого бюджета на 2018 год составили по доходам 103,8 миллиарда рублей, по расходам – 106 миллиардов рублей, размер дефицита – 2,3 миллиарда рублей», – отметил он.

Законопроектом предложено увеличить расходы краевого бюджета по ряду актуальных направлений. На 200 миллионов рублей – на ликвидацию последствий ЧС, на 500 миллионов рублей – компании “Примавтодор” на приобретение техники на зимний период, а также на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог.

Помимо этого, 13 миллионов рублей планируют направить на проведение спортивных мероприятий для детей и 15 миллионов – на командировки команд на соревнования.

112 миллионов из краевого бюджета предлагается направить на выплаты приморцам, входящим в категорию “детей войны”. Выплаты планируется приурочить к 80-летию Приморского края.

Дополнительные средства также будут направлены на приобретение 39 школьных автобусов для детско-юношеского центра Приморского края, покупку компьютерной техники и оборудования для Приморского института развития образования, приобретение музыкальных инструментов и специализированного оборудования для краевых государственных учреждений культуры.

Департамент гражданской защиты Приморского края получит более 80 миллионов рублей на приобретение 10 пожарных автомобилей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]