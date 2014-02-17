В Лесозаводске пресечена деятельность наркогруппировки

Лесозаводским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в крупном размере), ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, весной 2018 года фигурант создал преступную группу с целью сбыта на территории городского округа наркотических средств (смеси табака с гашишным маслом). В состав группы также вошли двое его знакомых, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство в связи с заключением с ними досудебного соглашения о сотрудничестве.

Являясь организатором группы, фигурант разработал схему преступной деятельности, распределяя роли между ее членами, обеспечивал поставки наркотических средств для их дальнейшей продажи, аккумулировал преступный доход.

Участникам группы удалось сбыть около 9 гр. наркотического средства. При попытке реализовать очередную партию наркотика действия злоумышленников были пресечены сотрудниками ОНК МО МВД России «Лесозаводский», у фигурантов изъято всего свыше 30 гр наркотического средства – масло каннабиса (гашишное масло).

В настоящее время уголовное дело в отношении руководителя орггруппы направлено прокурором в Лесозаводский районный суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]