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Александр Ролик: Для развития Приморья нужно единство

Александр Ролик: Для развития Приморья нужно единство

Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик выразил согласие с призывом врио губернатора  присоединиться к  команде Олега Кожемяко всех приморцев  с активной жизненной позицией для решения проблем региона.

Выступая на заседании Законодательного собрания Приморского края во вторник, Кожемяко обратился к депутатам и жителям региона с призывом "работать в режиме единой команды" для решения вопросов социального обеспечения людей старшего возраста, поддержки здравоохранения, образования, социальной сферы, развития дорожного хозяйства.

- Ситуация, которая складывается в Приморском крае делает особо актуальным решение задач, поставленных президентом Российской Федерации по прорывному развитию дальневосточной территории, в том числе  нашего региона, - прокомментировал обращение Олега Кожемяко Александр Ролик.

"Олег Николаевич Кожемяко прав, что основная задача для нас всех, в том числе депутатского  корпуса - это консолидироваться, объединиться и двигаться к единой цели. А цель у нас одна - повышение  качества жизни в Приморском крае, создание комфортных условий для их проживания, социально-экономического развития нашего края, - считает председатель Законодательного собрания края. - Но для этого нужно единство. Поэтому, я считаю, что это правильный призыв, сегодня мы должны, вне зависимости от партийной принадлежности, объединиться,   сделать все, чтобы работать ради жителей Приморского края".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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