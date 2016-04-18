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Неизвестные в масках избили работницу пит-стопа во Владивостоке

Неизвестные в масках избили работницу пит-стопа во Владивостоке

Фото: ptzgovorit.ru

Во Владивостоке разыскивают подозреваемых в нападении на работницу пит-стопа.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, преступление произошло в вечернее время на улице Адмирала Горшкова, где в пит-стоп ворвались двое неизвестных в спортивных костюмах и с масками на лицах. Налетчики стали наносить 40-летней работнице заведения удары палкой по голове, но женщина оказала злоумышленникам активное сопротивление и стала звать на помощь, поэтому нападавшие убежали.

Пострадавшая обратилась в полицию, а также к врачам для оказания необходимой помощи. Женщина описала приметы нападавших, а по факту случившегося стражи порядка проводят проверку.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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