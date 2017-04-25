Настоящую сенсацию обнаружили наши корреспонденты у берегов Владивостока. Фантастическое существо рассекало волны прям у Токаревского маяка. Интернет кипит догадками, как такое чудо появилось в Приморье.

Сказка про русалочку стала реальностью во Владивостоке. Анастасия Слободчикова, известная приморская подводная модель, осуществила детскую мечту многих. Покорять глубины моря ей помогает реалистичный силиконовый хвост.

Анастасия Слободчикова, девушка-русалка: «Плавать в нем, ну, довольно сложно, если честно и откровенно. В тканевом проще, легче, быстрее, развиваю скорость в тканевом».

Девушка регулярно участвует в подводных съемках и путешествует с образом русалки по миру. Говорит, что без водолазного костюма и акваланга чувствуется единение с природой. А чтобы опускаться на глубину и подолгу задерживать дыхание, Анастасия долго тренировалась и даже закончила курсы дайверов.

Анастасия Слободчикова, девушка-русалка: «Встреча с косатками и китами. Это, конечно, незабываемые ощущения, впечатления. Надеюсь, что в следующем году я снова с ними встречусь».

Несмотря на прохладное октябрьское море, купальный сезон русалка не закрыла, чем, несомненно, порадовала юных приморцев.

- Мы первый раз увидели русалку и тоже хотим стать.

Томас Славинскас, житель г. Владивостока: «Здорово. Здорово, что в городе есть такие люди увлеченные, которые занимаются такими интересными вещами. Русалки. Дети в восторге».

Быть русалкой, оказывается, не так уж и просто. Мало того, что нужно уметь хорошо и быстро плавать, надо обладать достаточной силой. Ведь хвост весит почти 15 килограммов.

Есть в жизни русалки трудности, как и у обычной девушки. Гардероб, пусть и «подводный», тоже хочется разнообразить. Но подобные силиконовые хвосты изготавливают единицы мастеров, да и стоят они больших денег. Поэтому Анастасия решила создавать их сама. Работает прямо на балконе, а в преддверие холодов ищет место для мастерской.

- Так как информации в интернете нет, в общем доступе, пришлось самой до всего доходить.

Сначала создается эскиз хвоста, потом на 3D-принтере — специальная форма. В нее заливается силикон. Получаются две половинки, между ними, в плавник, вставляется моноласта. И уже готовый хвост украшается дополнительными плавниками и раскрашивается.

- Краска, она разводится довольно ядовитым веществом, разбавителем. Когда я буду окрашивать, мне понадобится либо такое же открытое пространство, либо помещение с хорошей вытяжкой.

В ближайшее время Анастасия планирует окрасить тестовый хвост, а в дальнейшем запустить целое производство, чтобы покорять глубины морей в яркой компании русалок.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]