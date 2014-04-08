Прогнозируется резкий рост цен на бензин в следующем году

Повышение акцизов на топливо в России с 1 января 2019 года может привести к новому резкому скачку розничных цен на бензин, говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета 2019-2021 годы.

«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер», – говорится в документе.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, при этом снижение акцизов на бензин с 1 июля позволило лишь незначительно понизить розничные цены в июле-августе – на 0,2% и 0,3% соответственно. Этого, по мнению Счетной палаты, было «недостаточно для компенсации опережающего роста цен, накопленного с начала года».

С 1 января 2019 года акцизы на бензин вырастут с 8,213 тысячи до 12,374 тысячи рублей за тонну, на дизельное топливо – с 5,665 тысячи до 8,541 тысячи рублей за тонну.

Весной этого года бензин в России начал стремительно дорожать на фоне роста цен на нефть и слабого рубля, Владивосток оказался лидером по повышению стоимости топлива. Правительство приняло решение отменить повышение с 1 июля акцизов на бензин и дизельное топливо, а существующая ставка была снижена – на 3 тысячи и 2 тысячи рублей за тонну соответственно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]