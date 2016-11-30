Движение на трассе Седанка–Патрокл открыто

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города в 16.45 движение на объездной трассе Седанка—Патрокл восстановлено.

Напомним, минувшей ночью грузовой автомобиль, двигаясь по объездной трассе Седанка—Патрокл в районе улицы Басаргина, задел конструкцию надземного пешеходного перехода. В результате железобетонная балка виадука упала на проезжую часть и полностью блокировала движение в обоих направлениях, сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают все оперативные службы. Пострадавших нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]