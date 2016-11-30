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Движение на трассе Седанка–Патрокл открыто

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города в 16.45  движение на объездной трассе Седанка—Патрокл восстановлено.

Напомним, минувшей ночью грузовой автомобиль, двигаясь по объездной трассе Седанка—Патрокл в районе улицы Басаргина, задел конструкцию надземного  пешеходного перехода. В результате железобетонная балка виадука упала на проезжую часть и полностью блокировала движение в обоих направлениях, сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте  работают все оперативные службы. Пострадавших нет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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