Движение на трассе Седанка–Патрокл открыто
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города в 16.45 движение на объездной трассе Седанка—Патрокл восстановлено.
Напомним, минувшей ночью грузовой автомобиль, двигаясь по объездной трассе Седанка—Патрокл в районе улицы Басаргина, задел конструкцию надземного пешеходного перехода. В результате железобетонная балка виадука упала на проезжую часть и полностью блокировала движение в обоих направлениях, сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.
Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают все оперативные службы. Пострадавших нет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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